Лисицына Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисицына Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисицын Евдоким Степанович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Лисицын Василей Евдокимович Лисицын

Отец ребёнка: Лисицын Евдоким Степанович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Лисицын Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Лисицын Евдоким Степанович

Смерть
Неизвестно

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