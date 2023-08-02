Лисицына Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Лисицын Василей Евдокимович Лисицын
Отец ребёнка: Лисицын Евдоким Степанович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Лисицын Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Лисицын Евдоким Степанович
Смерть
Неизвестно