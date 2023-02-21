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Шванченко Анастасия Ионовна ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Иона ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Шванченко Куприян Куприянович ?

Отец ребёнка: Шванченко Куприян Михайлович Отец

Яковлевичи, Волново-Егорьевская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шванченко Николай Куприянович ?

Отец ребёнка: Шванченко Куприян Михайлович Отец

Яковлевичи, Волново-Егорьевская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шванченко Иван ?

Отец ребёнка: Шванченко Куприян Михайлович Отец

Яковлевичи, Волново-Егорьевская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванченко Григорий ?

Отец ребёнка: Шванченко Куприян Михайлович Отец

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванченко Дмитрий ?

Отец ребёнка: Шванченко Куприян Михайлович Отец

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шванченко Мария Куприяновна ?

Отец ребёнка: Шванченко Куприян Михайлович Отец

Яковлевичи, Волново-Егорьевская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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