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Васюков Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васюков Федор

Мать: Ольга Лазаревна

Рождение ребёнка
01.04.1957

Дочь: Жежома Ольга Александровна

Мать ребёнка: Васюкова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.?

Сын: Васюков Юрий Александрович

Мать ребёнка: Васюкова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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