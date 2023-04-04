Васюков Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васюков Федор
Мать: Ольга Лазаревна
Рождение ребёнка
01.04.1957
Дочь: Жежома Ольга Александровна
Мать ребёнка: Васюкова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.?
Сын: Васюков Юрий Александрович
Мать ребёнка: Васюкова Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно