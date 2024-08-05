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Варёнова Агрофена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варёнов Петр Вавилович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Варёнов Иван Петрович

Отец ребёнка: Варёнов Петр Вавилович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Варёнов Максим Петрович

Отец ребёнка: Варёнов Петр Вавилович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Варёнов Емельян Петрович

Отец ребёнка: Варёнов Петр Вавилович

Смерть
Неизвестно

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