Смолякова (Смолякова) Стефанида Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова (Смолякова) Стефанида Спиридоновна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

17.11.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1812 г.р.

Мать

До 1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1850

Отец: Смоляков Спиридон Александрович

Мать: Смолякова Домна Григорьевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1850
Крещение
18.11.1850
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смоляков Спиридон Александрович. Отец. Казак Чесноковской станицы Смолякова Домна Григорьевна. Мать Каричев Фёдор Васильевич. Восприемник. Господский человек Симбирской губернии Сенгилеевского уезда с... Показать все
Смерть
Неизвестно
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