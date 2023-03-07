Смолякова (Смолякова) Стефанида Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения17.11.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1850
Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1850
Крещение
18.11.1850
Смоляков Спиридон Александрович. Отец. Казак Чесноковской станицы Смолякова Домна Григорьевна. Мать Каричев Фёдор Васильевич. Восприемник. Господский человек Симбирской губернии Сенгилеевского уезда с... Показать все
Смерть
Неизвестно