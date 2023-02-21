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Цивилёв Константин Константинович

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Место рождения

Амурская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Амурская губерния
Образование
1890
Окончил курс Благовещенского духовного Училища
Образование
С 1890 по 30.06.1896 ст.
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Благовещенская духовная семинария
Бракосочетание
Около 1897 ст.

Жена: Цивилёва Зинаида Ильинична

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Посвящение в духовный сан
19.04.1898
Удская Николаевская церковь
Рукоположен в священники
Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: Цивилёва Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Цивилёва Зинаида Ильинична

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Посвящение в духовный сан
До 1898 ст.
рукоположение в дьяконы
Образование
С 1900 по 1903
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Восточный институт, Первый набор. Восточные языки (корейский, китайский), английский
Работа или профессия
Между 1902 и 1914
Китай, Харбин
Миссионер, Протоиерей
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Смерть
1934
Тымск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Тымск, Каргасокского района, Нарымского края Западной Сибири
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