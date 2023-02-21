Цивилёв Константин Константинович
Место рожденияАмурская губерния
Дата рождения1874
Дата смерти1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Амурская губерния
Образование
1890
Окончил курс Благовещенского духовного Училища
Образование
С 1890 по 30.06.1896 ст.
Благовещенская духовная семинария
Бракосочетание
Около 1897 ст.
Посвящение в духовный сан
19.04.1898
Удская Николаевская церковь
Рукоположен в священники
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: Цивилёва Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Цивилёва Зинаида Ильинична
Посвящение в духовный сан
До 1898 ст.
рукоположение в дьяконы
Образование
С 1900 по 1903
Восточный институт, Первый набор. Восточные языки (корейский, китайский), английский
Работа или профессия
Между 1902 и 1914
Китай, Харбин
Миссионер, Протоиерей
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Смерть
1934
Тымск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Тымск, Каргасокского района, Нарымского края Западной Сибири