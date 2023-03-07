Пяткова (Пономарева) Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пяткова (Пономарева) Мавра Ивановна

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Место рождения

Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1892

Дата смерти

18.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Пономарев Иван Алексеевич

Мать: не указана

Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Попова Физа

Отец ребёнка: Пятков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
17.11.1919

Сын: Пятков Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Пятков Алексей Иванович

Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.07.1924

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Пятков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ильина Анна

Отец ребёнка: Пятков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
26.09.1928

Сын: Пятков Виктор

Отец ребёнка: Пятков Алексей Иванович

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
18.04.1955
Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
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