Пяткова (Пономарева) Мавра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти18.04.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Пономарев Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Попова Физа
Отец ребёнка: Пятков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1919
Сын: Пятков Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Пятков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1924
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Пятков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ильина Анна
Отец ребёнка: Пятков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1928
Сын: Пятков Виктор
Отец ребёнка: Пятков Алексей Иванович
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
18.04.1955