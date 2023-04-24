Николаева (Или Егорова) Мария или Матрёна или Марфа
Место рождения
Дата рожденияС 1880 по 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
С 1880 по 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1910 по 1935
Дочь: Николаева Клавдия
Отец ребёнка: не указан
По воспоминаниям моей бабушки Зои это двоюродная сестра , дочь Марии (или Матрёны?) - сестры ее (Зои) отца Семёна Николаева Из-за невыясненной мною пока что степени родства неясна фамилия: Николаев... Показать все
Смерть
Неизвестно