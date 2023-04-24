Николаева (Или Егорова) Мария или Матрёна или Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаева (Или Егорова) Мария или Матрёна или Марфа

Николаева (Или Егорова) Мария или Матрёна или Марфа

avatar

Место рождения

Ростани, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

С 1880 по 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростани, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
С 1910 по 1935

Дочь: Николаева Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Ростани, Порховский муниципальный район, Псковская область
По воспоминаниям моей бабушки Зои это двоюродная сестра , дочь Марии (или Матрёны?) - сестры ее (Зои) отца Семёна Николаева Из-за невыясненной мною пока что степени родства неясна фамилия: Николаев... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close