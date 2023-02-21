Калугина Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина Дарья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1989

Отец: Калугин Сергей Иванович

Мать: Шевчук Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесниченко Валерия Николаевна

Отец ребёнка: Колесниченко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесниченко Роман Николаевич

Отец ребёнка: Колесниченко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесниченко Николай

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