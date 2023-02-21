Калугина Дарья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1989
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1989
Отец: Калугин Сергей Иванович
Мать: Шевчук Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесниченко Валерия Николаевна
Отец ребёнка: Колесниченко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесниченко Роман Николаевич
Отец ребёнка: Колесниченко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесниченко Николай