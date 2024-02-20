Булкина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулкина Валентина

Булкина Валентина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Булкин Николай Алексеевич

Ленинград
Рождение ребёнка
05.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булкин Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булкин Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close