Слезкина (Сынтульская) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слезкина (Сынтульская) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1914

Дата смерти

25.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1936

Сын: Слезкин Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Слезкин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1941

Дочь: Акимова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Слезкин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1945

Дочь: Гудыменко Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Слезкин Андрей Иванович

Смерть
25.12.1992
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