Слезкина (Сынтульская) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1914
Дата смерти25.12.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1936
Отец ребёнка: Слезкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1941
Дочь: Акимова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Слезкин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1945
Дочь: Гудыменко Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Слезкин Андрей Иванович
Смерть
25.12.1992