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(Рассолько) Татьяна
(Рассолько) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
1991
Пол
Женский
Отец
Расолько Иван
1888 г.р.
Мать
Расолько Пелагея
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Расолько Иван
Мать:
Расолько Пелагея
Смерть
1991
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