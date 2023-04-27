(Рассолько) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рассолько) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Расолько Иван

Мать: Расолько Пелагея

Смерть
1991
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