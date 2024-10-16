(Воронцова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1781 и 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1783
Отец: Иван Никифорович
Мать: Ирина Максимовна
Место жительства
До 28.10.1801 ст.
Калистово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
28.10.1801 ст.
Муж: Афанасий Тарасович
Спирово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Введенская церковь
Место жительства
С 28.10.1801 ст.
Рождение ребёнка
20.05.1805 ст.
Дочь: Колкова Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Тарасович
Смерть
Неизвестно