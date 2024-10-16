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(Воронцова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1781 и 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1749 г.р.

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1783

Отец: Иван Никифорович

Мать: Ирина Максимовна

Место жительства
До 28.10.1801 ст.
Калистово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
28.10.1801 ст.

Муж: Афанасий Тарасович

Спирово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Введенская церковь
Место жительства
С 28.10.1801 ст.
Ворсино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.05.1805 ст.

Дочь: Колкова Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Тарасович

Ворсино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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