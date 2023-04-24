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Александр Петров

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Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

16.11.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1853

Отец: Петр Лазарев

Мать: Васса Константинова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
20.01.1874

Жена: Татьяна Ефимова

Рождение ребёнка
03.10.1877

Сын: Яков Александров

Мать ребёнка: Татьяна Ефимова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.09.1880

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Татьяна Ефимова

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ефимова

Смерть
Неизвестно
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