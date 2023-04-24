Александр Петров
Место рождения
Дата рождения16.11.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1853
Отец: Петр Лазарев
Мать: Васса Константинова
Бракосочетание
20.01.1874
Жена: Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
03.10.1877
Сын: Яков Александров
Мать ребёнка: Татьяна Ефимова
Рождение ребёнка
06.09.1880
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Татьяна Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ефимова
Смерть
Неизвестно