Сорокина (Крайнова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения26.05.1916
Дата смерти12.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1916
Крещение
28.06.1916
Рождение ребёнка
05.03.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Максим Александрович
Бракосочетание
До 05.03.1944
Рождение ребёнка
20.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокин Максим Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.03.2005
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Похороны
Около 14.03.2005