Мурадова (Ширинова) Ага — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурадова (Ширинова) Ага

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширинян Аветис

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Мурадян Аракел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люся

Отец ребёнка: Мурадян Аракел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арусяк

Отец ребёнка: Мурадян Аракел

Тбилиси
Смерть
Неизвестно
Тбилиси
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тбилиси
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