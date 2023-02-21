Мурадова (Ширинова) Ага
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ширинян Аветис
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Мурадян Аракел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люся
Отец ребёнка: Мурадян Аракел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арусяк
Отец ребёнка: Мурадян Аракел
Тбилиси
Смерть
Неизвестно
Тбилиси
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тбилиси