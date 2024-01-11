(Доргевич) Магдалена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Доргевич) Магдалена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Антоновна

Отец ребёнка: Доргевич Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доргевич Иосиф Антонович

Отец ребёнка: Доргевич Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рукша Мария Антоновна

Отец ребёнка: Доргевич Антон

Номики, Сокульский повят, Подляское воеводство, Польша
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доргевич Антон

Смерть
Неизвестно
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