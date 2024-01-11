(Доргевич) Магдалена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Антоновна
Отец ребёнка: Доргевич Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Доргевич Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рукша Мария Антоновна
Отец ребёнка: Доргевич Антон
Номики, Сокульский повят, Подляское воеводство, Польша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Доргевич Антон
Смерть
Неизвестно