Эсаулова Елена Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1837 ст.
Дата смертиПосле 1869 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Стефанова(Степанова)
Отец ребёнка: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.
Дочь: Анисия Стефанова(Степанова)
Отец ребёнка: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич
Рождение ребёнка
1863 ст.
из пох книг 1936
Рождение ребёнка
Вычислено 1867 ст.
Дочь: Ольга Стефанова(Степанова)
Отец ребёнка: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич
Рождение ребёнка
20.06.1883 ст.
Отец ребёнка: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) №72/20.06/22/Иоанн/поч.Князевский/Стефан Андреев Эс+Елена Тимофеева, правосл В: родной сын их кр.Косьма Эс
Рождение ребёнка
26.09.1884 ст.
Дочь: Афанасия Стефанова(Степанова)
Отец ребёнка: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич
МК 1884 Бахта, Троицкая (237/226/41, 1-72) №98/26.09/28/Афанасия/п.Князевский/кр.Стефан Андреев Эсаулов + Елена Тимофеева, правос В:дочь их девица Ольга вып:26.12.43?
Смерть
После 1869 ст.