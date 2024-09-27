Эсаулова Елена Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулова Елена Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1837 ст.

Дата смерти

После 1869 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Стефанова(Степанова)

Отец ребёнка: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1861 ст.

Дочь: Анисия Стефанова(Степанова)

Отец ребёнка: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Эсаулов Димитрий(Дмитрий) Стефанович(Степанович)

Отец ребёнка: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
из пох книг 1936
Рождение ребёнка
Вычислено 1867 ст.

Дочь: Ольга Стефанова(Степанова)

Отец ребёнка: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
20.06.1883 ст.

Сын: Эсаулов Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) №72/20.06/22/Иоанн/поч.Князевский/Стефан Андреев Эс+Елена Тимофеева, правосл В: родной сын их кр.Косьма Эс
Рождение ребёнка
26.09.1884 ст.

Дочь: Афанасия Стефанова(Степанова)

Отец ребёнка: Эсаулов Степан(Стефан) Андреевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1884 Бахта, Троицкая (237/226/41, 1-72) №98/26.09/28/Афанасия/п.Князевский/кр.Стефан Андреев Эсаулов + Елена Тимофеева, правос В:дочь их девица Ольга вып:26.12.43?
Смерть
После 1869 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область

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