Мовкаленко Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1943
Дата смерти02.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1943
Отец: Мовкаленко Георгий (Егор)
Мать: Вера Фёдоровна
Бракосочетание
10.10.1969
Жена: Мовкаленко Татьяна
Рождение ребёнка
12.07.1970
Сын: Мовкаленко Владимир
Мать ребёнка: Мовкаленко Татьяна
с.Володино Кривошеинский р-он Томская обл.
Рождение ребёнка
06.09.1973
Дочь: Шрейдор Ирина
Мать ребёнка: Мовкаленко Татьяна
Образование
Неизвестно
Томский электротехнический техникум
Смерть
02.01.2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость