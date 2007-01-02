Мовкаленко Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМовкаленко Илья

Мовкаленко Илья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1943

Дата смерти

02.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1943

Отец: Мовкаленко Георгий (Егор)

Мать: Вера Фёдоровна

Бракосочетание
10.10.1969

Жена: Мовкаленко Татьяна

Рождение ребёнка
12.07.1970

Сын: Мовкаленко Владимир

Мать ребёнка: Мовкаленко Татьяна

с.Володино Кривошеинский р-он Томская обл.
Рождение ребёнка
06.09.1973

Дочь: Шрейдор Ирина

Мать ребёнка: Мовкаленко Татьяна

Образование
Неизвестно
Томский электротехнический техникум
Смерть
02.01.2007
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close