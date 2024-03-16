Гордеев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеев Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Гордеев Архип Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1898

Сын: Гордеев Кузьма Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гордеева Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гордеев Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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