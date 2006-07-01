Викулов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.09.1922
Дата смерти01.07.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 1967
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1967 по 2006
Смерть
01.07.2006