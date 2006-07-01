Викулов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викулов Сергей Васильевич

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Место рождения

Емельяновская, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.09.1922

Дата смерти

01.07.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Емельяновская, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1946 по 1967
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1967 по 2006
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.07.2006
Москва, город федерального значения Москва
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