Таргариен Бейлон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргариен Бейлон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таргариен Джейхейрис I

Мать: Таргариен Алисанна

Рождение ребёнка
Около 80

Сын: Таргариен Визерис I

Мать ребёнка: Таргариен Алисса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таргариен Алисса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Деймон

Мать ребёнка: Таргариен Алисса

Смерть
Неизвестно
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