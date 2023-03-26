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Ксения
Ксения
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1775
Пол
Женский
Отец
Сидор Иванович
1734 г.р.
Мать
Параскева Венедиктовна
1743 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец:
Сидор Иванович
Мать:
Параскева Венедиктовна
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