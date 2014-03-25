Нетуков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетуков Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1941

Дата смерти

25.03.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1941

Отец: Нетуков Николай Иванович

Мать: Нетукова Мария Петровна

Рождение ребёнка
19.05.1966

Дочь: Насадович Светлана Александровна

Мать ребёнка: Нетукова Надежда

Рождение ребёнка
19.07.1975

Сын: Нетуков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Нетукова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нетукова Надежда

Смерть
25.03.2014
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