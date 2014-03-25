Нетуков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1941
Дата смерти25.03.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1941
Отец: Нетуков Николай Иванович
Мать: Нетукова Мария Петровна
Рождение ребёнка
19.05.1966
Дочь: Насадович Светлана Александровна
Мать ребёнка: Нетукова Надежда
Рождение ребёнка
19.07.1975
Сын: Нетуков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Нетукова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нетукова Надежда
Смерть
25.03.2014