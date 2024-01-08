Никитина Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина Александра Григорьевна

Никитина Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в возрасте 32 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 92 (№19)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Феофан Крисанович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Никитин Иван Феованович

Отец ребёнка: Никитин Феофан Крисанович

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 9 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91об (№19)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Никитин Василий Феофанович

Отец ребёнка: не указан

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91об (№19) как незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.