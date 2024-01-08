Никитина Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в возрасте 32 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 92 (№19)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Никитин Феофан Крисанович
Упоминается в возрасте 9 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91об (№19)
Рождение ребёнка
1847
Сын: Никитин Василий Феофанович
Отец ребёнка: не указан
Упоминается в возрасте 3 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91об (№19) как незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно