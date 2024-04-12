Григорий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Сергеев

Григорий Сергеев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

?.06.1762

Дата смерти

До 1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Около 1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1762

Отец: Сергей Захаров

Мать: Прасковья Михайлова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | РГАДА 350-2-863 | 1763 РГАДА 350-2-863 Дмитровский Ижевского Васильевское
Смерть
До 1800
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close