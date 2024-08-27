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Зейферт Давид Давидович

Место рождения

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейферт Давид Давыдович

Мать ребёнка: Зейферт Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейферт София Давыдовна

Мать ребёнка: Зейферт Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейферт Карл Давыдович

Мать ребёнка: Зейферт Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зейферт Доротея Давыдовна

Мать ребёнка: Зейферт Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зейферт Мария Давыдовна

Мать ребёнка: Зейферт Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейферт Яков Давыдович

Мать ребёнка: Зейферт Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейферт Андрей Давыдович

Мать ребёнка: Зейферт Эмилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зейферт Эмилия

Рождение ребёнка
1867

Сын: Зейферт Александр Давидович

Мать ребёнка: Зейферт Эмилия

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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