Зейферт Давид Давидович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зейферт Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зейферт Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зейферт Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зейферт Доротея Давыдовна
Мать ребёнка: Зейферт Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зейферт Мария Давыдовна
Мать ребёнка: Зейферт Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зейферт Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зейферт Эмилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зейферт Эмилия
Рождение ребёнка
1867
Сын: Зейферт Александр Давидович
Мать ребёнка: Зейферт Эмилия
Смерть
Неизвестно