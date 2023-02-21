Боровков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Боровков Антон
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Белугина Матрёна
Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Боровков Иван
Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Боровков Василий
Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Боровков Дмитрий
Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Боровков Яков
Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Боровков Алексей
Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Боровков Пётр
Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Боровков Гаврила
Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 гильдии
Смерть
1804