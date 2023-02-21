Боровков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

Около 1712 г.р.

Дети

Около 1752 г.р.
Около 1754 г.р.
Около 1759 г.р.
Около 1761 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1766 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Боровков Антон

Мать: Боровкова Матрёна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Белугина Матрёна

Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Боровков Иван

Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Боровков Василий

Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Боровков Дмитрий

Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Боровков Яков

Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Боровков Алексей

Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Боровков Пётр

Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Боровков Гаврила

Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Боровкова Анна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 гильдии
Смерть
1804
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