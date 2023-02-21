Мамонтов Всеволод Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Всеволод Саввич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

05.06.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Головинка, Новосильский уезд, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Абрамцево, Московская область
Смерть
05.06.1951
Абрамцево, Московская область
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