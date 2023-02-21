Мамонтов Всеволод Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти05.06.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Головинка, Новосильский уезд, Тульская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Абрамцево, Московская область
Смерть
05.06.1951
Абрамцево, Московская область