Петрук Прокоп Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПетрук Прокоп

Петрук Прокоп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1869 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрук Федор Прокопович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Петрук Алексей Прокопович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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