Наппу (Партанен) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наппу (Партанен) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1862

Муж: Наппу Иван Иосифович

Рождение ребёнка
10.03.1868

Сын: Наппу Матвей Иванович

Отец ребёнка: Наппу Иван Иосифович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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