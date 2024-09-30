Наппу (Партанен) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1862
Муж: Наппу Иван Иосифович
Рождение ребёнка
10.03.1868
Отец ребёнка: Наппу Иван Иосифович
Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно