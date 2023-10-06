Яковлев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

иф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: Линда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губанова Елена

Мать ребёнка: Яковлева Раиса

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