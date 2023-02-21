Сапожникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожникова ?

Сапожникова ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: ?

Мать: Алексеева ?

Смерть
1877
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close