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Сапожникова ?
Сапожникова ?
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1823
Дата смерти
1877
Пол
Женский
Отец
?
1795 г.р.
Мать
Алексеева ?
1803 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
?
Мать:
Алексеева ?
Смерть
1877
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