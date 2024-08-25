Никифорова Ефимия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Никифорова) Мария Даниловна
Отец ребёнка: Никифоров Данила Иванович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Никифоров Алексей Данилович
Отец ребёнка: Никифоров Данила Иванович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Никифоров Никифор Данилович
Отец ребёнка: Никифоров Данила Иванович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Никифорова) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Никифоров Данила Иванович
Смерть
После 1815