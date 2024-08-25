Никифорова Ефимия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Ефимия Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1815

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Данила Иванович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Никифорова) Мария Даниловна

Отец ребёнка: Никифоров Данила Иванович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Никифоров Алексей Данилович

Отец ребёнка: Никифоров Данила Иванович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Никифоров Никифор Данилович

Отец ребёнка: Никифоров Данила Иванович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Никифорова) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Никифоров Данила Иванович

Смерть
После 1815

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