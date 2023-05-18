Змичеревская (Василевская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змичеревская (Василевская) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

12.10.1902

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1864

Сын: Змичеревский Александр

Отец ребёнка: Змичеревский Иван

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
20.06.1867

Дочь: Нарницкая Павлина Ивановна

Отец ребёнка: Змичеревский Иван

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
04.01.1875

Сын: Змичеревский Амбросий

Отец ребёнка: Змичеревский Иван

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Смерть
12.10.1902
Церелева, Cirmas pagasts, Ludzas novads
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