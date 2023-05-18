Змичеревская (Василевская) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти12.10.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1864
Отец ребёнка: Змичеревский Иван
Рождение ребёнка
20.06.1867
Дочь: Нарницкая Павлина Ивановна
Отец ребёнка: Змичеревский Иван
Рождение ребёнка
04.01.1875
Отец ребёнка: Змичеревский Иван
Смерть
12.10.1902
Церелева, Cirmas pagasts, Ludzas novads