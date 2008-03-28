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Черепанова Варвара Константиновна
Черепанова Варвара Константиновна
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Место рождения
Мурманск
, город Мурманск, Мурманская область
Дата рождения
28.03.2008
Пол
Женский
Отец
Черепанов Константин Юрьевич
1983 г.р.
Мать
Черепанова (Добрянская) Анна Васильевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.2008
Отец:
Черепанов Константин Юрьевич
Мать:
Черепанова Анна Васильевна
Мурманск
, город Мурманск, Мурманская область
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