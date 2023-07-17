Плотников Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1912
Сын: Плотников Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Плотникова (Кузнецова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
19.10.1914
Сын: Плотников Андрей Иванович
Мать ребёнка: Плотникова (Кузнецова) Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно