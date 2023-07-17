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Плотников Иван Михайлович

Место рождения

Лыково, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

16.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1890

Отец: Плотников Михаил Афанасьевич

Мать: Плотникова (Седусова) Феодосия Михайловна

Лыково, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова (Кузнецова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
17.02.1912

Сын: Плотников Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Плотникова (Кузнецова) Александра Алексеевна

Лыково, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.10.1914

Сын: Плотников Андрей Иванович

Мать ребёнка: Плотникова (Кузнецова) Александра Алексеевна

Лыково, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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