Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мальцева Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаповалова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роман
Смерть
Неизвестно