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Ульяна

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Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Антон

Мать: не указана

Ведильцы, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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