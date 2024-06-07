Евсеев (Курочкин) Алексей Михайлович
Место рожденияд. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Дата рождения07.02.1811
Дата смерти1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1811
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Григорьева
Место жительства
Неизвестно
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
1873