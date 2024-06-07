Евсеев (Курочкин) Алексей Михайлович 07.02.1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евсеев (Курочкин) Алексей Михайлович

Место рождения

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.

Дата рождения

07.02.1811

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1811

Отец: Евсеев (Курочкин) Михаил (Михайло) Евсеев

Мать: Анна Николаевна (Никонова?)

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Григорьева

Место жительства
Неизвестно
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
1873

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