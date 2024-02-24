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Тимофеев Федор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1935

Дата смерти

17.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1957

Сын: Тимофеев Леонид Федорович

Мать ребёнка: Тимофеева Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
04.01.1963

Сын: Тимофеев Александр Федорович

Мать ребёнка: Тимофеева Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Сергей Федорович

Мать ребёнка: Тимофеева Елизавета Павловна

Смерть
17.03.1984
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