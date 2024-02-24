Тимофеев Федор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1935
Дата смерти17.03.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1957
Сын: Тимофеев Леонид Федорович
Мать ребёнка: Тимофеева Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
04.01.1963
Сын: Тимофеев Александр Федорович
Мать ребёнка: Тимофеева Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Сергей Федорович
Мать ребёнка: Тимофеева Елизавета Павловна
Смерть
17.03.1984