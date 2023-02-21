Харлова Анисья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харлова Анисья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1911

Отец: Фёдор

Мать: Наталья

Смерть
Неизвестно
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