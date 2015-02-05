Старцева (Рогова) Изольда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева (Рогова) Изольда Васильевна

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Место рождения

Иевлево

Дата рождения

08.06.1935

Дата смерти

05.02.2015

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1935

Отец: Рогов Василий Алексеевич

Мать: Рогова Тремиля (Полякова) Зинаида Федоровна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.02.2015
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно

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