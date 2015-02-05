Старцева (Рогова) Изольда Васильевна
Место рожденияИевлево
Дата рождения08.06.1935
Дата смерти05.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1935
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.02.2015
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно