Обнорский Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения05.12.1851
Дата смерти17.04.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1869 по 1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909 по 1919
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
17.04.1919
Томск, город Томск, Томская область