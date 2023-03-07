Обнорский Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обнорский Виктор Павлович

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Место рождения

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.12.1851

Дата смерти

17.04.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1869 по 1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1909 по 1919
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
17.04.1919
Томск, город Томск, Томская область
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