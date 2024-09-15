Белов Никита Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Белов Леонтий
Мать: не указана
орловской 1897
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова (--) Василиса
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Белов Осип Никитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Белова мар Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Белова Анна Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Белова Фекла Никитична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно