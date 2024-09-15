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Белов Никита Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Белов Леонтий

Мать: не указана

орловской 1897
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (--) Василиса

Место жительства
Неизвестно
Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Белов Максим Никитович

Мать ребёнка: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Белов Михаил Никитович

Мать ребёнка: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Белов Осип Никитович

Мать ребёнка: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Белова мар Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Белова Анна Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Белова Фекла Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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