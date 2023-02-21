Минька (Мафлюха) Аминева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минька (Мафлюха) Аминева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Миннисафа Абдулхакимова

Отец ребёнка: Абдулхаким Фейзуллин

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ибрагим Абдулхакимов

Отец ребёнка: Абдулхаким Фейзуллин

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сабир Абдулхакимов

Отец ребёнка: Абдулхаким Фейзуллин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулхаким Фейзуллин

Смерть
Неизвестно
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