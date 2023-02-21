Минька (Мафлюха) Аминева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Миннисафа Абдулхакимова
Отец ребёнка: Абдулхаким Фейзуллин
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ибрагим Абдулхакимов
Отец ребёнка: Абдулхаким Фейзуллин
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сабир Абдулхакимов
Отец ребёнка: Абдулхаким Фейзуллин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулхаким Фейзуллин
Смерть
Неизвестно