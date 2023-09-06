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Головко Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1948

Отец: Головко Петр Иванович

Мать: Головко (Шаповалова) Прасковья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головко Любовь

Рождение ребёнка
03.02.1972

Сын: Головко Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Головко Любовь

Рождение ребёнка
21.07.1978

Сын: Головко Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Головко Любовь

Смерть
Неизвестно

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