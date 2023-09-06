Головко Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головко Любовь
Рождение ребёнка
03.02.1972
Сын: Головко Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Головко Любовь
Рождение ребёнка
21.07.1978
Сын: Головко Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Головко Любовь
Смерть
Неизвестно