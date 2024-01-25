Макарова Марина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1987
Отец: Макаров Юрий Алексеевич
Мать: Сивчик Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.2009
Дочь: Захарова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Александрович
Рождение ребёнка
01.11.2011
Дочь: Захарова Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Захаров Алексей Александрович
Рождение ребёнка
15.09.2021
Сын: Захаров Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Захаров Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно