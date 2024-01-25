Макарова Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Марина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1987

Отец: Макаров Юрий Алексеевич

Мать: Сивчик Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.2009

Дочь: Захарова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Александрович

Рождение ребёнка
01.11.2011

Дочь: Захарова Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Захаров Алексей Александрович

Рождение ребёнка
15.09.2021

Сын: Захаров Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Захаров Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Алексей Александрович

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