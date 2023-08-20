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Кузнецов Иван Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1886

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Трофимовна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.12.1887

Сын: Кузнецов Николай Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Трофимовна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.12.1908

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Трофимовна

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Матрёна Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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