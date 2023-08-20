Кузнецов Иван Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1886
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Трофимовна
Рождение ребёнка
01.12.1887
Сын: Кузнецов Николай Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Трофимовна
Рождение ребёнка
29.12.1908
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно