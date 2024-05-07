Глазунов Гавриил (Гаврила) Семёнович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазунов Максим Гавриилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.
Дочь: Самохвалова (Глазунова) Ирина Гаврииловна
Мать ребёнка: не указана
Поручитель
25.10.1909 ст.
Смерть
После 1909 ст.