Глазунов Гавриил (Гаврила) Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазунов Гавриил (Гаврила) Семёнович

Место рождения

Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазунов Максим Гавриилович

Мать ребёнка: не указана

Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Около 1896 ст.

Дочь: Самохвалова (Глазунова) Ирина Гаврииловна

Мать ребёнка: не указана

Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд
Поручитель
25.10.1909 ст.
Смерть
После 1909 ст.

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